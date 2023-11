Allerta meteo della Protezione civile regionale per la mattinata di domani, venerdÃ¬ 1Â° dicembre, e per le successive 24-36 ore.

Nuova allerta meteo della Protezione civile regionale per la mattinata di domani, venerdì 1° dicembre, e per le successive 24-36 ore.

Previsti in Molise venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con rinforzi fino a burrasca forte sui settori costieri ed appenninici; mareggiate lungo la costa.

Gli scenari di rischio ipotizzati consistono in possibili localizzati danni alle strutture di pertinenza delle abitazioni (tettoie, pergolati e similari) ed agli impianti od alle infrastrutture di tipo provvisorio (tensostrutture, installazioni per iniziative commerciali, sociali, culturali, strutture di cantiere e similari e strutture balneari in particolare durante la stagione estiva); possibili locali limitazioni della circolazione stradale per la presenza di oggetti di varia natura trasportati dal vento e difficoltà per particolari categorie di veicoli quali mezzi telonati, roulotte, autocaravan, autocarri o comunque mezzi di maggior volume; possibili isolate cadute di rami e/o alberi, pali della segnaletica stradale e pubblicitaria; possibili sospensioni dei servizi di erogazione di fornitura elettrica e telefonica a seguito di danni delle linee aeree; disagio o locale pericolo per la balneazione e le attività nautiche