Artisti del presepe in mostra ad Agnone: Nicola Carosella

Il presepe per Natale è una tradizione che tutti gli italiani conoscono sin dall’infanzia. Il presepe è risultato di una pratica molto antica: da semplici disegni stilizzati si è passati nel corso dei secoli alla rappresentazione artistica della natività di Gesù Cristo. Pittori, artisti e scultori, appartenenti a diverse epoche e luoghi, hanno dato una loro versione di questa immagine cristiana che oggi tutti possono ammirare nelle chiese e nei musei sparsi nel mondo.

https://youtube.com/shorts/BGY1Kszo2i0?si=HHSBAppASiyna0u9

Creare il presepe non è quindi un semplice passatempo o un gioco. Si tratta di una vera e propria arte che ancora oggi gli artigiani portano avanti con grande impegno e passione.

Ad Agnone esistono dei veri artisti del presepe che non si limitano a coltivare questa passione solo in prossimità delle feste natalizie, ma creano, plasmano figure, arredi, fontane, personaggi, villaggi , tutto l'anno , per poi aprire al pubblico nel periodo di Natale dei veri capolavori. A Agnone un vero artista del presepe è Nicola Carosella, infermiere che sin da piccolo ha coltivato questa arte. L'allestimento e' in un trilocale in pieno centro in Corso Vittorio Emanuele. 107, visitabile tutti i giorni dalle ore 17.30, alle ore 20.

Nicola Carosella riproduce scene di vita contadina, paesaggi, animali, persone, oggetti, mobili, ruscelli, tutto artigianalmente , un vero reparto e' dedicato alle ‘Ndocce agnonesi, agli ndocciatori, in movimento. Tutto lavorato a mano, dalla cucitura degli abiti, l’impagliatura delle sedie, le scarpe dei vari personaggi, e utilizza in esclusiva solo materiale da riciclo.

Da visitare!