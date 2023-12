Nella tarda serata di oggi si è verificato un incendio all'interno dell'impianto di biomasse nella zona industriale di Termoli. Dal distaccamento di Termoli sono intervenute un'autopompa, un'autobotte e un'autoscala, che dopo un paio di ore hanno domato le fiamme. L' intervento è ancora in atto per la messa in sicurezza della struttura e gli accertamenti delle cause. Non sono state interessate le scorte di combustibile .

Sul posto anche i Carabinieri di Termoli.