Santa Croce di Magliano (CB) - Cavallo morto sprovvisto di dispositivo di riconoscimento.

I Carabinieri Forestali di Torella del Sannio (CB) sono intervenuti nel Comune di Santa Croce di Magliano, a seguito della segnalazione di un cavallo ritrovato privo di vita alla località Fontana Vecchia.

L’intervento, effettuato unitamente al medico veterinario dell'ASReM, ha permesso di accertare che l’esemplare, di razza Quarter Horse ed età presunta di circa 3-4 anni, risultava sprovvisto di dispositivo di riconoscimento, non essendo dotato di trasponder sottocutaneo o fascia al pastorale, necessario per il riconoscimento dell’equide.

I possessori di cavalli sono obbligati, infatti, ad applicare ad ogni animale un dispositivo che lo identifichi in modo univoco e che consenta di poter tracciare ogni suo movimento sul territorio nazionale, per la loro protezione ma anche a tutela della sanità animale e della sicurezza alimentare del consumatore.

Pertanto, per non avere adempiuto agli obblighi di identificazione e registrazione nella Banca Dati Nazionale, il proprietario e possessore dell’animale è stato sanzionato, ai sensi del decreto legislativo n. 134 del 5 agosto 2022, per una somma complessiva di € 3.000,00.

In occasione dell’accertamento si è reso, altresì, necessario il prelievo di organi e del contenuto gastrico intestinale per effettuare analisi e accertamenti utili a verificare eventuali ipotesi di reato.