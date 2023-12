Benemerenze Santa Barbara : A Michelino Scampamorte diploma di lodevole servizio con relativa medaglia e picozza

Come da tradizione si è festeggiata Santa Barbara, Patrona dei Vigili

del Fuoco. Al termine della Santa Messa, il Comandante nel porgere i saluti

agli interessati ha tenuto una breve allocuzione. E sono stati consegnati

gli elogi ai pervenuti dal Dipartimento, gli attestati di riconoscimenti al

personale in servizio e in quiescenza.

Tra le benemerenze, al CAPO REPARTO in pensione, Michelino Scampamorte di Agnone, gli è stato conferito il diploma di lodevole servizio con relativa medaglia e la caratteristica picozza in scala in dotazione al Corpo.

CROCI DI ANZIANITÀ invece sono andate al personale Vigili del fuoco permanente e volontario, tra questi ai VIGILI COORDINATORI Costantino Orlando e Egidio Marcovecchio di Agnone

Tutte le benemerenze conferite:

CONFERIMENTO ELOGI DA PARTE DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - ING. CARLO Dall’OPPIO

Consegna il Sig. Prefetto e il Comandante gli ATTESTATI DI ELOGIO al seguente personale:

1. VIGILE COORDINATORE Carmine DE NICOLA

2. VIGILE DEL FUOCO Danilo FORTE

3. VIGILE DEL FUOCO Francesco GALLO

i quali per le doti professionali ed umane dimostrate durante il servizio hanno ricevuto da parte del Capo del Corpo Ing. Carlo Dall’Oppio un meritato elogio. I tre vigili il 30.04.2023 prestarono aiuto al Vigile Maurizio che durante il turno notturno, fu colto da un arresto cardiaco; era in sala operativa quanto improvvisamente cadde a terra provocandosi anche alcune lesioni facciali; i colleghi di turno riconobbero gli effetti dell’arresto cardiaco e senza perdere tempo intrapresero le manovre di rianimazione cardiopolmonari alternandosi nelle manovre riuscirono a strappare alla morte a Maurizio anche grazie all’uso del Defibrillatore Semiautomatico in dotazione.

Presente alla Cerimonia anche il Vigile Coordinatore Maurizio Di Marco che, come atto di riconoscenza e gratitudine, ha consegnato al Capo turno D, una targa ricordo di ringraziamento per il gesto compiuto.

CONSEGNA BENEMERENZE SANTA BARBARA – ANNO 2023

Consegna il Sig. Prefetto e il Sig. Comandante al PERSONALE IN QUIESCENZA del diploma di lodevole servizio con relativa medaglia e la caratteristica picozza in scala in dotazione al Corpo. A testimonianza del lodevole servizio prestato nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco:

1. ISPETTORE LOGISTICO GESTIONALE ESPERTO Donatella Carracillo

2. CAPO REPARTO Renzo Camperchioli

3. CAPO REPARTO Antonio D’Aquilante

4. CAPO REPARTO Vincenzo Ranieri Tomeo

5. CAPO REPARTO Michelino Scampamorte

6. CAPO REPARTO Paolo Bianchini

7. CAPO SQUADRA ESPERTO Antonio Iannaccone

CONFERIMENTO DELLE CROCI DI ANZIANITA’ AL PERSONALE PERMANENTE E VOLONTARIO (consegna del diploma per i 15 anni di lodevole servizio, con relativa croce di anzianità)

Consegna il SINDACO DI ISERNIA ed il Sig. Comandante a restare in loco per la consegna delle CROCI DI ANZIANITÀ al personale Vigili del fuoco permanente e volontario, al quale va il vivo compiacimento dell’Amministrazione per l’impegno profuso al servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco:

1. VIGILE COORDINATORE Pierluigi Cavalcante

2. VIGILE COORDINATORE Felice Cavone

3. VIGILE COORDINATORE Camillo Giagnacovo

4. VIGILE COORDINATORE Egidio Marcovecchio

5. VIGILE COORDINATORE Costantino Orlando

6. VIGILE VOLONTARIO Maurizio Berardi

7. VIGILE VOLONTARIO Antonio Rea