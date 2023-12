Trivento, recuperata una 79enne finita in un dirupo. Cause da accertare

Squadra vigili fuoco di Campobasso interviene in una contrada del comune di Trivento, per il recupero di una 79enne , finita in un anfratto scosceso, per cause da accertare.

La donna è stata ritrovata a circa 2 Km dalla propria abitazione da personale dei CC intervenuti dalle stazioni di Trivento e Castropignano

Dopo il recupero ad opera del personale VVF e la collaborazione degli stessi CC insieme ad una squadra del Soccorso Alpino l'anziana è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 presenti.