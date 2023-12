Mattarella riceve delegazione Uncem. Il commento del presidente Uncem Molise, Candido Paglione

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una rappresentanza dell'Unione nazionale Comuni Comunità enti montani, guidata dal presidente dell'Uncem, Marco Bussone.

Il commento di Candido Paglione sindaco di Capracotta e presidente Uncem Molise presente all'incontro:

Ieri ho partecipato con la rappresentanza dell’UNCEM - l’Unione Nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti Montani - all’incontro nel Palazzo del Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tanti gli spunti di riflessione per continuare a sostenere con convinzione le ragioni di una nuova centralità geografica e politica della montagna. L’intervento del Presidente Mattarella ci ha riproposto, infatti, il tema della montagna fatta di persone. Persone e comunità che hanno non soltanto il compito di curare i territori montani per preservare l’equilibrio di tutto il sistema nazionale, ma che hanno anche il diritto di vedersi riconosciuto il principio di uguaglianza previsto all’art. 3 della nostra Costituzione. E questo accade proprio mentre ci apprestiamo ad affrontare nuove sfide, come quelle imposte, oggi, dai cambiamenti climatici e dallo spopolamento. Per questo la transizione ecologica ed energetica diventano centrali per la sopravvivenza e il progresso di buona parte del nostro Paese. E’ necessario, dunque, garantire i diritti, come la sanità e la scuola, rendere accessibili i servizi e nel contempo predisporre incentivi utili a impedire un ulteriore spopolamento delle aree montane che rappresentano il 66% dell’Italia. Ecco, perché rilanciare la Strategia per la Montagna Italiana deve diventare una priorità nazionale.

E’ stato un grande onore per me ascoltare dal Presidente della Repubblica parole importanti che ci incoraggiano a fare di più per i nostri territori e per la nostra gente