Tragedia nella notte: Pasquale Zimancasse muore allâ€™improvviso a solo 41 anni. Il ricordo e il dolore di un suo amico

La scomparsa di una giovane vita è sempre una notizia drammatica. E' morto questa notte presso la propria abitazione ad Agnone, Pasquale Zimancasse , il giovane aveva solo 41 anni. Lascia nello sconforto e immenso dolore i figli, Giuseppe e Michele e la moglie Erminia

La comunità agnonese incredula questa mattina ha appreso la triste notizia e si stringe con commozione intorno alla famiglia

Gianrico Pacelli un suo amico scrive: Abbiamo lavorato insieme per anni, abbiamo condiviso tanti momenti, eri un mio amico, umile , disponibile e un padre e marito affettuoso. Mi manchi tanto , non si può morire a 40 con tanti progetti nel cassetto. Le mie sentite condoglianze alla famiglia e riposa in pace amico mio carissimo"

Alla famiglia sentite condoglianze da Altomolise.net