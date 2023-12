Agnone concerti al chiuso: la paura del freddo punisce tre grandi eventi

Mai come quest'anno il programma degli eventi per le feste natalizie e' stato cosi ricco. Musica, cultura, tradizioni, animazione per bambini. In questo ambito erano previsti tre concerti il 7-8-9 dicembre con artisti di calibro nazionale. I concerti si dovevano svolgere outdoor , all'aperto, erano previsti in piazza del Popolo. Decisamente un bel programma.

Oggi però il comune ha emanato una nota in cui si annuncia lo spostamento dei concerti da piazza del Popolo al Teatro Italo Argentino. Notizia infausta, perchè esiste una grande differenza tra un concerto eseguito all'aperto e un concerto tenuto al chiuso in un piccolo teatro. Le motivazioni ufficiali che giustificano lo spostamento sembrerebbero legate alle condizioni meteo avverse anche se il meteo recita: “Dalla Festa dell’Immacolata torneranno gradualmente temperature più miti, senza il freddo pungente e ventoso degli ultimi giorni: alcune mappe confermano la presenza di un campo di alta pressione ad oltranza con valori termici sopra media e condizioni stabili fino a Natale”https://www.ilmessaggero.it/schede/ciclone_immacolata_previsioni_8_dicembre_2023_piogge_vento_temperature_meteo_news-le_previsioni_per_il_weekend_dell_8_dicembre-5-7798142.html

Ma indipendentemente dalle condizioni meteorologiche chi l’ha detto che i Festival sono una prerogativa solo estiva? Sotto la neve, in città oppure in grandi club indoor, in inverno le proposte per ascoltare buona musica, fare sport, divertirsi e staccare la spina spuntano un po’ in tutta Italia e Europa. tra i migliori Festival dell’inverno troviamo : Il carnevale di Venezia si svolge dal 31 gennaio al 17 febbraio, molte grandi città italiane il 31 dicembre ospitano concerti di Capodanno all'aperto con la partecipazione dei piu' grossi artisti e centinaia di migliaia di partecipanti ben felici di esserci nonostante il freddo pungente. Per il Concerto di Capodanno a Roma, tra gli eventi più attesi, il palco sarà allestito a Circo Massimo, in una cornice unica per prestigio e colpo d’occhio

Per la notte di Capodanno 2024, Firenze ha in programma un mega evento gratuito che coinvolgerà ben sei piazze diverse, ciascuna con un particolare genere musicale. Cori gospel allieteranno i presenti in Piazza San Giovanni, mentre in Piazza Santissima Annunziata sarà protagonista la musica jazz.

E guadando all'Europa troviamo il Winter Jazz Festival Copenhagen, Danimarca, dal 6 al 22 febbraio, In Svizzera si esibiscono grandi artisti sulla neve e in alta quota, Il festival di San Patrizio in Irlanda dal 30 marzo – 5 aprile . Insomma nessuno o quasi si spaventa per un po' di freddo, nè gli artisti e tantomeno i partecipanti di solito giovani

Invece ad Agnone la paura del maltempo spaventa sia gli artisti, sembrerebbe, che gli amministratori locali e la paura mortifica eventi che sicuramente avrebbero richiamato tantissime persone da fuori. Invece saranno eventi che verranno fatti al chiuso con un massimo di 250 persone e a molti ,provenienti da fuori, non gli sarà permesso di entrare. iNSOMMA , MENO SIAMO E MEGLIO STIAMO