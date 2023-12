Viabilità:185mila euro per la manutenzione della FV Verrino: Scarano: Frutto dell'impegno dell'amministrazione dell'ex presidente Ricci

Sono stati stanziati dalla provincia di Isernia, 185.000 euro, provenienti dall' avanzo di amministrazione 2022, per effettuare lavori di manutenzione al piano viabile su tratti alterni, della. Fondovalle Verrino.

La determina provinciale recante data 5 novembre 2023, definisce l'operatore economico al quale, con affidamento diretto, sono stati commissionati i lavori, si tratta di DEL PAPA s.r.l. - P.Iva 00949000947, con sede in C.da Sant’Onofrio 50 86081 Agnone (IS), individuato tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e con delibera successiva si è approvato il subappalto alla ditta PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARDINO S.R.L., con sede legale in Vinchiaturo (CB) C.da Piane snc – Zona Industriale, con P. IVA 00856080700. Il termine per la conclusione dei lavori è di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

La notizia è stata appresa dal consigliere provinciale Vincenzo Scarano, con delega ai trasporti che cosi commenta: “Da troppi anni la Fondovalle Verrino necessitava di manutenzione, pertanto il mio impegno e quello di tutta l'amministrazione dell'ex presidente Alfredo Ricci e con le scarse risorse a disposizione dell'Ente, è stato dare risposte ai cittadini che da anni denunciavano il depauperamento progressivo della rete viaria provinciale”