La Prefettura di Isernia apre le porte in occasione della Festività di Sant’Ambrogio, Patrono del Corpo Prefettizio. In occasione della ricorrenza di Sant’Ambrogio, Patrono del Corpo Prefettizio, il Prefetto di Isernia, Franca Tancredi ha promosso una iniziativa tesa alla conoscenza dell’istituto prefettizio.

La giornata è stata caratterizzata dalla celebrazione della Santa Messa, presso la Cattedrale di San Pietro Apostolo in Isernia, da parte del Vescovo Mons. Camillo Cibotti, alla presenza delle Forze dell’ordine, delle autorità civili e della Dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale, dottoressa Maria Concetta Chimisso, per la prima volta in forma ufficiale dopo la sua designazione avvenuta solo qualche giorno fa.

A seguire, il Prefetto ha incontrato una delegazione di studenti della provincia, individuati tra i componenti della Consulta provinciale di Isernia nonché tra i rappresentanti di Istituto e di classe delle scuole secondarie di secondo grado, rappresentando loro le competenze della Prefettura e il ruolo del Prefetto, quale rappresentante del Governo sul territorio

La giornata è stata altresì arricchita dalla presenza dell’Associazione Donatori Volontari - Polizia di Stato “Donatorinati Molise” e della locale sezione AVIS, per una iniziativa benefica tesa ad una raccolta straordinaria di sangue nonché per la sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue e dello sviluppo all’impegno responsabile in azioni di volontariato, soprattutto fra i giovani. Il Prefetto Tancredi, nel ringraziare tutti per l’impegno e la partecipazione, ha evidenziato che “la perfetta sinergia valoriale tra le istituzioni ed il mondo dell’associazionismo rappresenta la formula vincente affinché questa nostra provincia rinnovi l’entusiasmo, anche per elevarsi nel contesto nazionale.

La Prefettura rimarrà in prima linea, quale avamposto a tutela degli interessi collettivi”.