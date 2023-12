Trasporti, Buio pesto alla fermata autobus del bivio di Bagnoli del Trigno

In Molise purtroppo i trasporti , in particolare nelle aree interne, sono limitati e raggiungere altre città e paesi diventa sempre più difficile in particolare per le persone di età avanzata. Da Agnone esistevano, non tanti anni fa trasporti diretti per queste grandi città addirittura in estate esistevano i pullman anche notturni. Oramai però le corse dirette da Agnone verso città come Roma , Napoli, Pescara sono state tutte soppresse, e una delle cause principali è legata allo spopolamento delle aree interne. Pertanto se si vuole raggiungere la zona adriatica oppure altre città bisogna recarsi necessariamente ad Isernia oppure al bivio per Bagnoli sulla SS650, Trignina

Ma i cittadini non subiscono solo i disagi dei collegamenti insufficienti ma subiscono disagi anche in relazione alla manutenzione delle strade. Questa sera al Bivio per Bagnoli erano in attesa oltre dieci persone dirette a Pescara alle ore 18. Ma alla fermata non c'era illuminazione, i lampioni esistono ma i viaggiatori da tempo lamentano l'assenza di illuminazione