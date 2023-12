Sconfitto il Vastogirardi al Di Tella: un super Senigallia annienta gli altomolisani

La prima occasione da gol è per gli ospiti al 4' con Scheffer Bracco. Tre minuti dopo ancora marchigiani pericolosi con il loro riferimento Kerjota. Al 15' gli altomolisani passerebbero in vantaggio: ma Caon è pescato in fuorigioco. Due minuti dopo, su calcio piazzato di Ceccuzzi, Fontana ci prova di testa, ma mette a lato. La risposta della Vigor Senigallia è al 19' con Mancini. Dopo una fase senza grandi occasioni, al 45' Caon va vicino al possibile vantaggio degli altomolisani. Poi, nel recupero, Kerjota potrebbe incidere, ma non realizza.

Nella ripresa al 61' gli ospiti passano in vantaggio con Scheffer, poi quattro minuti dopo Caon va vicino al pareggio, ma lo manca. Al 68' Cerroni è decisivo, ma non può nulla al 71' su Baldini. Si susseguono poi occasioni su entrambi i fronti (per gli altomolisani Caon), ma senza reti. Al 90', però, gli ospiti calano il tris con il subentrato Vrioni e, nel recupero, ci prova da quasi metà campo Baldini senza trovare il bersaglio grosso.

VASTOGIRARDI 0

VIGOR SENIGALLIA 3

(primo tempo 0-0)

VASTOGIRARDI: Cerroni, Camara, Zuccherato (74' Salatino), Ceccuzzi, Ruggieri, Visani (78' Antinucci), Caon (87' Anzalone), Antogiovanni (64' Panaro), Fontana (84' Ferrara V.), Lisi, Iacullo. All.: Marmorini.

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Scheffer Bracco, Mori (44' Vrioni), Marini, Gambini, Magi Galluzzi, Kerjota (90' Broso), Mancini (75' Pesaresi), Balleello (88' Beu), Baldini, Zammarchi (58' Bartolini L.). All.: Clementi.

ARBITRO: D'Agnillo di Vasto (Nicodemo–Bruno).

RETI: 61' Scheffer Bracco, 71' Baldini e 90' Vrioni.

NOTE: ammoniti Ruggieri e Ceccuzzi (V); Scheffer Bracco e Zammarchi (VS).