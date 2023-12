Al via il villaggio di Natale a Castel di Sangro: luminarie, mercatini e una galleria per i piÃ¹ piccoli

Accese le luminarie natalizie in Piazza Plebiscito a Castel di Sangro (L'Aquila) per la gioia di residenti e turisti, accorsi numerosi alle 17.30 per lo spettacolo piromusicale eseguito dalla Pyrofantasy Fireworks di Vasto.

Un'inaugurazione in grande stile per quello che è stato definito un suggestivo villaggio di Natale, con luminarie, mercatini e una galleria per i più piccoli allestita nel locale polifunzionale della piazza.

Il sindaco Angelo Caruso non nasconde l'emozione per l'apprezzamento dei concittadini: "Grazie a questo villaggio la città è pronta ad accogliere per le festività sia gli abitanti sia i turisti".