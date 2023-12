Klaudia Labate Ã¨ la nuova sindaca delle ragazze e i ragazzi. Netta prevalenza di ragazze elette in consiglio

E' stata eletta la minisindaca. Una ragazza è la nuova sindaca dei ragazzi e delle ragazze. Le elezioni si sono svolte il 7 dicembre nei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado,

Gli alunni delle scuole medie, nell’ambito di un progetto di educazione civica e alla cittadinanza attiva, sono stati chiamati ad eleggere il consiglio comunale dei ragazzi ed il minisindaco di Agnone, che affiancherà, nei limiti delle competenze specifiche, il primo cittadino Daniele Saia. La commissione elettorale visti i risultati delle elezioni riportate nel verbale delle operazioni di voto ha proclamato: Minisindaco per gli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 Klaudia Labate.

I consiglieri eletti sono: Di Pasqua Dominik, Mastronardi Elisa, Bellisario Asia, Brunetti Maria Giulia, Bracone Veronica, Broccoli Martina, Marinelli Emma. I verbali sono stati inviati all'amministrazione comunale di Agnone per l’insediamento ufficiale del minisindaco.

La proclamazione degli eletti avverrà nella prima seduta utile del Consiglio comunale della Città di Agnone.. La neo eletta sindaca dei ragazzi e ragazze ,Claudia ,è una bella ragazza di 12 anni , frequenta la seconda media sez. C, molto benvoluta e apprezzata per la sua disponibilità all'ascolto dai suoi coetanei. A breve sarà ufficializzato il programma politico tra le priorità: la scuola, il verde, l'ambiente, i parchi, le attività sportive. Comunque sono state elette 7 ragazze su 8 componenti del consiglio. Questo lascia ben sperare per una futura e maggiore partecipazione delle donne alla politica