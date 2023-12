SS 87 Incidente stradale tra un autobus di linea extraurbana e un autoarticolato. Ferito autista dell'autobus

Nella tarda mattinata di oggi la Sala Operativa del 115 ha ricevuto la richiesta di soccorso per un incidente stradale tra un autobus di linea extraurbana e un autoarticolato con carrellone per trasporto macchine operatrici da cantiere. L'incidente è avvenuto sulla SS 87 in località Santa Maria della Strada a Matrice.

Ferito solo l'autista dell'autobus, trasportato all' ospedale di Campobasso, sei passeggeri dell'autobus, medicati sul posto, mentre l'autista del rimorchio risulta illeso. Sul posto i Vigili del Fuoco di Campobasso con un' autopompa e un'autogrù, personale del 118 e i Carabinieri per i rilievi del caso.