Sciopero a Roma venerdÃ¬ 22 dicembre, assemblea sindacale preparatoria a Pescara

Una grande assemblea intersettoriale in vista dello sciopero del 22 dicembre a Roma che interesserà i settori del commercio, terziario, turismo e ristorazione collettiva. Mercoledì 13 dicembre, nell’Auditorium Petruzzi, alle ore 9:30, in via delle Caserme a Pescara, si discuterà con i tanti lavoratori interessati. La stampa è invitata a partecipare. L’assemblea intersettoriale è unitaria, ed è stata indetta da Filcams Cgil Abruzzo e Molise, Fisascat Cisl Abruzzo e Molise e Uiltucs Abruzzo. All’orizzonte una delle più grandi mobilitazione di settore di tutti i tempi. 0ltre 6 milioni i lavoratori interessati (su un totale di circa 18 milioni di lavoratori) : più di 3 milioni nel commercio e nel terziario, e più di 1,5 milioni nel Turismo e più di un milione nella Ristorazione Collettiva. Nelle regioni Abruzzo e Molise, invece, i lavoratori interessati sono rispettivamente 120.000 e 20.000. Lo sciopero è stato proclamato dalle segreteria nazionali di Filcams Cgil – Fisascat Cisl – Uuiltucs per protestare contro il mancato rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Tutti i 10 contratti collettivi di settore sono infatti scaduti da diversi anni e le trattative non hanno portato, fino ad oggi, nessun risultato. Si tratta di settori caratterizzati da lavoro povero, dal ricorso indiscriminato al parttime involontario, ambiti in cui i lavoratori sono stati resi sempre più poveri dal mancato adeguamento dei salari agli alti indici di inflazione. Nel contempo le imprese, in particolare i grandi gruppi, hanno registrato negli ultimi anni incrementi importanti del fatturato e dei propri guadagni. L’assemblea intersettoriale unitaria che si terrà il 13 dicembre 2023 a Pescara prevederà l’intervento delle segreterie di Filcams Cgil Abruzzo Molise, Fisascat Cisl Abruzzo e Molise, Uiltucs Abruzzo e delle delegate e dei delegati di settore ed avrà l’obiettivo di organizzare l’adesione di lavoratrici e lavoratori allo sciopero ed alla manifestazione che si terrà a Roma.