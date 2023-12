Il benvenuto del Cardinale presidente all’Arcivescovo eletto di Campobasso Bojano Avatar

Il Cardinale Giuseppe Petrocchi, Presidente della Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana e gli E.mi Arcivescovi e Vescovi della Medesima, porgono vive felicitazioni e fervidi auguri a S.E. Mons. Biagio Colaianni, per la Sua nomina ad Arcivescovo Metropolita di Campobasso-Boiano, elevando unanime preghiera al Signore per un fecondo ministero episcopale in terra di Molise.



Nello stesso tempo salutano e ringraziano sentitamente l’Arcivescovo S.E. Mons. GianCarlo Maria Bregantini, Amministratore Apostolico di Campobasso-Boiano, per l’instancabile e generoso servizio pastorale amorevolmente reso all’Arcidiocesi di Campobasso-Boiano e al Molise intero. Gli esprimono, inoltre, vicinanza fraterna in questo momento di “congedo” dal governo pastorale dell’Arcidiocesi e Gli augurano di continuare l’esercizio della Sua intensa paternità spirituale a gloria di Dio e per il bene delle anime.



Chieti, 11 dicembre 2023