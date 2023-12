Campobasso, un albero di Natale al cimitero per i bimbi morti

C'è chi a Natale mostra una grande sensibilità dedicando il suo tempo alla cura dei cimiteri dei bambini deceduti. E' il signor Giovanni Curci . è un nonno di Campobasso e ha addobbato con un albero di Natale l'angolo di cimitero riservato ai bambini. E su ogni tomba ha posto una coccarda bianca. Gesto di estrema generosità e di sensibilità d'animo in particolare in un periodo dove le prime vittime delle guerre sono i bambini

Un totale di 93.236 minori sono stati uccisi o mutilati nei conflitti negli ultimi 10 anni. Ciò significa che ogni giorno in media sono morti o rimasti feriti 25 bambini, l'equivalente di un'aula piena di alunni. Molti sono stati vittime di attacchi aerei, bombardamenti, mine antiuomo e altre armi esplosive usate in aree popolate dove le famiglie sono state fatte a pezzi e decine di migliaia di bambini sono stati uccisi o hanno riportato cicatrici indelebili per il resto della loro vita. Solo l'anno scorso, più di un terzo delle morti accertate tra i minori, sono state causate da armi esplosive, con un numero molto alto in Afghanistan, Iraq e Siria.

Lo rivela il rapporto “Killed and Maimed: A Generation Of Violations Against Children In Conflict”, diffuso oggi da Save the Children,