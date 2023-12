'Giornata dedicata alle persone scomparse": QUANDO QUALCUNO SCOMPAREIL TEMPO È PREZIOSO"

“QUANDO QUALCUNO SCOMPARE……IL TEMPO È PREZIOSO” Oggi 12 dicembre ricorre la “Giornata dedicata alle persone scomparse”. La ricorrenza coincide con il giorno della scomparsa di una giovane moglie e madre mai ritrovata. Il Ministero dell’Interno, attraverso le sue articolazioni centrali (Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse - https://commissari.gov.it/persone-scomparse) e territoriali, così come questa Prefettura, rivolge un’attenzione particolare a tale complesso fenomeno, che coinvolge annualmente migliaia di persone, in prevalenza minori e soggetti in condizioni di fragilità.

Quando qualcuno scompare è importante rivolgersi tempestivamente alle Forze dell’Ordine e formalizzare la denuncia di scomparsa. La tempestività condiziona l’avvio delle ricerche e, per questo, il più delle volte, il suo esito positivo. Il tempo è prezioso e le possibilità di ritrovamento sono molto più elevate nelle prime ore e nelle prime giornate. L’immediata segnalazione della scomparsa può infatti rivelarsi determinante perché consente di attivare subito il Piano provinciale di ricerca, a cura di questa Prefettura, rivolto a favorire l’immediata attivazione delle ricerche, con il coinvolgimento delle strutture chiamate ad intervenire.