Staffetta podistica della Guardia di Finanza in memoria di Antonio Zara Finanziere Medaglia d'oro al valor militare

La Guardia di Finanza, sta attualmente conducendo una commovente e significativa staffetta podistica in memoria e in omaggio al sacrificio eroico del Finanziere Medaglia d'oro al valor militare Antonio Zara, tragicamente scomparso il 17 dicembre 1973 mentre adempiva al proprio dovere.

Antonio Zara, un giovane e coraggioso Finanziere che perse la vita a vent'anni per aver tentato con estremo coraggio di opporsi all'atto terroristico presso l'Aeroporto Internazionale di Fiumicino.

In occasione del cinquantesimo anniversario del suo sacrificio, la Guardia di Finanza ha voluto onorarne la memoria.

La staffetta, promossa dal Comando Regionale Molise e dal Comando Regionale Lazio, ha preso il via da San Felice del Molise, la città natale di Zara (CB), dirigendosi verso la meta finale a Fiumicino (RM), luogo in cui si è verificato il tragico evento.

Il percorso della staffetta si estende per circa 400 chilometri attraversando l'Italia centrale, rappresentando non solo un tributo al coraggio e al sacrificio di Antonio Zara, ma anche un momento per ricordare la dedizione dei servitori pubblici che mettono a rischio la propria vita per garantire la sicurezza della comunità.

Unendo le comunità lungo il percorso, questa staffetta non rappresenta soltanto un evento sportivo, ma un modo tangibile per mantenere viva la memoria di un giovane che ha sacrificato la propria vita per il bene del suo Paese.

Attraverso questa commovente iniziativa, la Guardia di Finanza continua ad onorare il ricordo di Antonio Zara, esemplificando coraggio e dedizione che rimarranno per sempre nella memoria e nei cuori di tutti.