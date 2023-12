Meteo per Natale e Santo Stefano: La tendenza Ã¨ decisamente cambiata, si attende clima mite

Dando uno sguardo alle carte meteo a nostra disposizione salta subito all'occhio come già dalla prossima settimana un vasto anticiclone guadagnerà sempre più terreno, espandendosi dall'Atlantico verso Est fino ad occupare buona parte dell'Europa centro occidentale.

Se fino a pochi giorni fa le proiezioni per la conclusione di Dicembre indicavano un surplus di precipitazioni con temperature non eccessivamente gelide, ora la tendenza è decisamente cambiata. Le piogge, infatti, con tutta probabilità non riusciranno a influenzare le feste e anzi ci attendiamo una prevalente stabilità, con tempo soleggiato da Nord a Sud e con temperature nemmeno troppo fredde, anzi!

La massa d'aria in arrivo è infatti in parte di matrice africana e provocherà valori decisamente oltre le medie climatiche attese nel mese di Dicembre. Andremo dunque incontro a una fase più mite, in linea con i cambiamenti climatici ormai in atto da diverso tempo.https://www.ilmeteo.it/notizie/prima-tendenza-meteo-per-natale-e-santo-stefano-cosa-dicono-gli-aggiornamenti-141411