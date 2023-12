Papa Francesco compie oggi 87 anni. Tanti i messaggi di auguri in arrivo da tutto il mondo

Compleanno di "lavoro" per Papa Francesco, che oggi compie 87 anni. Il Pontefice, nato il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires, parteciperà alla tradizionale festa di compleanno organizzata nell'Aula Paolo VI dal Dispensario Santa Marta, che da oltre un secolo offre aiuto a mamme e bambini in difficoltà grazie a decine di volontari, medici e non.

Poi, come ogni domenica, guiderà l'Angelus in piazza San Pietro alle 12. Tanti i messaggi di auguri che stanno arrivando in Vaticano da ogni parte del mondo.