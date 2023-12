Panettone e pandoro sempre più cari: prezzi a +8% (dopo gli aumenti del 2022)

Panettone e pandoro restano i prodotti di riferimento indiscussi del Natale. Ma, come previsto, anche quest’anno i consumatori dovranno spendere di più per portare sulle proprie tavole questi simboli di festa e tradizione.

Secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, che come ogni anno ha realizzato un’indagine sui prezzi dei due famosi dolci tradizionali e delle loro varianti, quest’anno a lievitare non sarà solo l’impasto: +8% è l’aumento medio di prezzo rispetto al 2022.

Dall’indagine emerge che il panettone tradizionale cresce del +9% rispetto allo scorso anno e anche il pandoro classico aumenta del +10%. Variazioni leggermente sopra la media perché i prodotti “speciali” e con farciture particolari sono aumentati un po’ di meno dei classici. Incrementi notevoli si registrano però per le versioni mini (+14%), per il panettone vegano (+15%) e per il gluten free (+9%).



Il prezzo medio di un panettone calcolato dall’associazione è quest’anno di quasi 13 euro e quello del pandoro di circa 12 euro (nella versione da 1 kg).

Per quanto riguarda il panettone artigianale, il costo medio quest’anno è 43 euro: il panettone gluten free nella versione da 500 grammi costa circa 17 euro al kg; il mini-panettone, peso 100 grammi, ha un costo di poco superiore ai 4 euro. Il prezzo di un panettone vegano è in media di 39 euro