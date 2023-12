Esteri: Sparatoria nell'UniversitÃ  di Praga, il bilancio Ã¨ di 10 morti e una trentina di feriti, di cui 9 in modo grave,

È di 10 morti e una trentina di feriti, di cui 9 in modo grave, il bilancio della sparatoria nell'Università di Praga. Lo riferisce la portavoce dei Servizi di pronto soccorso Jana Postova.



La polizia ha confermato che l'assalitore armato è stato "eliminato". Secondo le informazioni della polizia di Praga, il killer è uno studente di 24 anni di nazionalità ceca. La sparatoria è avvenuta in un'università in piazza Jan Palach, nella città vecchia di Praga. Lo ha fatto sapere la polizia della Repubblica Ceca, sui propri canali social.



L'allarme era partito dalla Facoltà di arte dell'Università Carolina. "L'intervento della polizia è in corso al momento, l'intera piazza Jan Palach e l'area circostante sono completamente chiuse", si legge in un post, "in base alle prime informazioni, possiamo confermare che ci sono morti e feriti sulla scena. I cittadini sono invitati a non rimanere nelle vicinanze e a non uscire di casa. L'intervento della polizia è ancora in corso". Fonte QUI