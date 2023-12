Agnone/Filodiffusione Pro Loco: Musica a manetta da tre altoparlanti situati a pochi metri di distanza

Oramai da circa quattro giorni la filodiffusione della Pro Loco Agnone inonda le strade e le piazze di musica natalizia. Risulta molto piacevole per il centro cittadino, la musica parte dalle ore mattutine con una interruzione intorno alle ore 13 fino alle ore 16, per poi ripartire a diffondere musica fino alle ore 19.30 .

Il volume molto alto comunque entra nelle case adiacenti e nelle attività sottostanti. In Piazza Giovanni Paolo II tra l'altro sono stati collocati tre altoparlanti nel giro di 10 metri, pertanto alla lunga la musica dall'essere come dovrebbe essere, cioè piacevole, diventa snervante, perchè il volume eccessivo di tre altoparlanti concentrati in un breve spazio esterno, impedisce il naturale svolgimento delle attività e la routine della vita quotidiana nelle abitazioni adiacenti.

Ci si interroga di chi è stato il progetto per la collocazione degli altoparlanti concentrandone tre a distanza di 10 mt in una piccola piazza.