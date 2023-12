Pagamento servizi ai Vigili del Fuoco: novità dal 2024, adesione al sistema dei pagamenti elettronici “PagoPA”,

Dal 01/01/2024 gli attuali conti correnti postali e relativi IBAN associati ai relativi servizi offerti dai Vigili del Fuoco non saranno più operativi, infatti il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha aderito al sistema dei pagamenti elettronici “PagoPA”, realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

Il sistema è adottato da un numero crescente di Enti e di istituti di pagamento (Prestatori di Servizi di Pagamento - PSP), come banche, poste ed altri.

Ad oggi tramite il sistema pagoPA i cittadini possono pagare i servizi offerti dal Corpo nazionale dei vigili del Fuoco:

Attività di Formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi del lavoro;

Attività di Autorizzazione,Certificazione e prova finalizzate alla commercializzazione ed impiego dei prodotti e sistemi antincendio;

Attività di Controllo e Vigilanza sul mercato dei prodotti e dei laboratori per aspetti inerenti la sicurezza antincendio;

Prevenzione Incendi per attività di cui al DPR 151/2011;

Prevenzione rischio di incidente rilevante Dlgs 105/2015;

Vigilanza antincendio;

Soccorso Tecnico non Urgente.

Per utilizzare tale servizio l’utente privato e/o istituzionale dovrà collegarsi al sito https://pagopa.vigilfuoco.it/ , autenticarsi tramite SPID, ed effettuare il versamento volontario per il servizio prescelto selezionando da un menù a tendina la sede di servizio e il servizio richiesto, come nell’esempio riportato in figura.

Sarà anche possibile scaricare l'avviso di pagamento pagabile presso Banche, Poste, Tabaccai, GDO, Home banking, ATM, APP, sportello fisico.