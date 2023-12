Iss: Molise,un anziano su tre ha rinunciato a visite mediche

Nel biennio 2021-2022, il 39,5% (Italia 30,9%) degli ultra 65enni molisani ha dichiarato di avere avuto difficoltà nell'accesso ai servizi sociosanitari o ai negozi di generi alimentari e di prima necessità, il 28,8% (24,3% Italia) ha rinunciato a visite mediche ed esami diagnostici.

Sono alcuni risultati della sorveglianza 'Passi d'Argento' dell'Istituto superiore di sanità (Iss) che indaga molti aspetti legati alla tutela e sicurezza delle persone anziane: dall'accessibilità ai servizi per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità o ai servizi socio-sanitari, come lo studio del medico di famiglia, i servizi della Asl o del Comune, alla sicurezza dei contesti di vita, come le abitazioni o i quartieri.



Numeri meno allarmanti per quanto riguarda la rinuncia a visite mediche o esami diagnostici: sesto posto dopo Sardegna (39,2%), Marche (33,0%), Umbria (32,3%), Campania (30,3%) e Basilicata (29,4%).