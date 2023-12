Mara la 14enne francese in vacanza ad Agnone: La gentilezza nei piccoli gesti

Basta poco per essere gentili.

Sarà che una rondine non fa primavera, ma è pur vero che è istintivo pensare alla primavera se si vede una rondine. Così è per la gentilezza. Basta ricevere anche solo un gesto gentile per vedere il mondo sotto una luce diversa. Se poi la gentilezza la compie una giovanissima ragazza diventa ancora più importante.

Abbiamo assistito ad una scena che in prossimità del Natale fa riflettere sul significato profondo di questa festa cristiana. Una signora anziana al supermercato aveva preso due confezioni di acqua e con fatica le ha portate alla cassa. Dopo aver pagato si apprestava a prendere l'acqua, era chiaramente affaticata, e dalla fila per la cassa, una giovanissima ragazza senza dire una parola ha preso le due casse d'acqua e ha accompagnato la signora alla vettura. Sono gesti che fanno riflettere sui giovani e sui giudizi spesso approssimativi che si esprimono su di loro. La ragazza e' una quattordicenne francese in vacanza dai parenti ad Agnone, si chiama Mara, ha soli 14 anni e vive a Montpellier, città francese definita da molti vibrante e la qualità della vita è decisamente fuori del comune e invidiata da tutti. E là dove la qualità della vita e' migliore, le persone sono migliori e più felici