SolidarietÃ : Donazioni con il cuore, non solo denaro, per la cena di beneficenza degli amici di Blu a favore dell' AIFVS

Si è tenuta lo scorso 19 Novembre (Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada) la Cena di beneficenza a sostegno dell' AIFVS (Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada) ad Agnone a cura degli AMICIDIBLU. 98 (tantissimi! ) gli avventori che hanno dato fiducia all'evento e goduto di una serata all'insegna del buon cibo, della buona compagnia e della solidarietà!

Fin qui nulla di straordinario, si sa come funziona : Ricavato-spesa=guadagno (che va in beneficenza, che anche se giusto sembra sempre troppo poco. E non lo sarebbe (poco), perché quel "poco" è sempre meglio di niente e a cena ci si va sempre, anche senza donare nulla (ad oggi pochi ricordano le mance). Ecco, nulla di straordinario. Lo straordinario subentra nel momento in cui si dà quel che si può, quel che si sa fare, la propria opera, il proprio tempo, il proprio cuore.

È la politica che si prefigge l'associazione AmicidiBlu, o almeno tenta di farlo con tutte le iniziative di cui si fa promotore o collaboratore. E questo stra-ordinario la Cena di Beneficenza lo ha vissuto tutto. Tutte le maestranze che si sono adoperate per la riuscita della serata hanno donato la loro opera con un minimo di spesa che ci permetterà di devolvere il 50 % del ricavato ( non il 5, non il 10, non il 20, che già poteva essere un gran risultato) e il conto potete farlo da voi!!

Il sostegno delle piccole realtà commerciali della nostra comunità, hanno donato ciò che avevano, ciò che potevano, la loro opera! Il modo di fare "sponsor" a volte ha la forma del cuore che è più bella della forma delle monete! Grazie a coloro che ci hanno ospitato, a coloro che hanno fornito i loro migliori prodotti, il loro miglior servizio, il loro tempo: dal fruttivendolo, al macellaio, al cameriere, allo staff di alto livello dei cuochi, a tutti insomma! Naturalmente agli avventori... senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile! Il guadagno permetterà agli Amici di Blu di sostenere L'AIFVS ma (vista l'ingente somma raccolta) anche un progetto importante a cura di Nicoletta Rossi, in memoria del giovane agnonese Mario Scampamorte, qui ad Agnone, di cui avrete presto notizie. Salutiamo con queste stupende parole di un amico di Blu: "Qualunque compagnia che

non sia compagnia al riordinamento del mondo è

fallimentare. Qualunque associazione tra uomini (dal calcetto al social network, dalla parrocchia all’azienda, dall’amicizia al matrimonio) che non sia motivata dal grande

compito di rimettere ordine nel mondo (ognuno dov’è e come può), che non sia finalizzata a questo, è destinata a fallire e a lasciare più solo l'uomo, o più falso." (P.P. Bellini) .