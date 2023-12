Calendario scolastico, tutti i ponti e le date delle vacanze del 2024

ROMA. Carnevale, Pasqua, ma anche 25 aprile e primo maggio: pronto il calendario dei ponti e delle vacanze del 2024. Lo riporta orizzontescuola.it, in base a quanto stabilito dai calendari scolastici regionali e le delibere dei collegi docenti.

CARNEVALE. Martedì grasso nel 2024 sarà il 13 febbraio. Le date delle vacanze di Carnevale deliberate dalle Regioni sono:

12-13 febbraio in Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Puglia

12-14 febbraio in Friuli Venezia Giulia, Molise, Valle d’Aosta, Veneto

13 febbraio in Sardegna

dall’8 al 13 febbraio nella provincia di Trento

dal 12 al 16 febbraio nella provincia di Bolzano

dal 10 al 13 febbraio in Piemonte

PASQUA. Dal 28 marzo al 2 aprile 2024 in tutte le regioni, tranne in Valle d’Aosta dove si rientrerà il martedì dopo la Pasquetta.

PONTE 25 APRILE. Il 25 aprile, festa della liberazione, cadrà di giovedì. Le Regioni che hanno deliberato lo stop anche per venerdì 26 e sabato 27 aprile sono Calabria e Campania, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto. Nella provincia di Bolzano il 26 aprile.

PONTE 1 MAGGIO. Subito dopo il ponte del 1° maggio, che per alcuni, in base alle delibere del collegio dei docenti, potrebbe legarsi al ponte del 25 aprile, regalando una settimana di vacanza. Le Regioni che hanno optato per lo stop delle lezioni lunedì 29 e martedì 30 aprile sono la Liguria e il Molise.

FESTA DELLA REPUBBLICA. Niente vacanza aggiuntiva nel 2024 per il 2 giugno, festa della Repubblica: cadrà di domenica.