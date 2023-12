Teatro Italo Argentino 28 dicembre: L'orchestra Sinfonica del Molise per il Callas GalÃ , musiche Bizet, Verdi, Puccini, Mascagni e Giordano

Si avvia a conclusione la stagione dei concerti 2023 dell'Orchestra Sinfonica del Molise. Mercoledì 27 dicembre alle 20 al Teatro Savoia di Campobasso e giovedì 28 alle 21 al Teatro Italo Argentino di Agnone, l'OSM diretta da Michele Gennarelli anche socio fondatore dell'Orchestra, salirá in palcoscenico per il Callas Galá insieme al soprano Chiara Bonzagni, interpretando musiche di Bizet, Verdi, Puccini, Mascagni e Giordano. Un anno davvero intenso, proficuo e ricco di risultati che avvicinano sempre di più l'OSM agli obiettivi programmati. Un anno pieno di nuove esperienze musicali, di incontri, di progetti e di tanta passione per il fantastico mondo della Musica che ha spinto l'Orchestra Sinfonica del Molise, spronata e sorretta dall'entusiasmo del Presidente e Direttore Artistico Pino Emanuele e del Vice Presidente Giulio Costanzo, verso traguardi sempre più ambiziosi e stimolanti. Un anno che ha permesso di guardare oltre e di aprire le proprie prospettive a nuove esperienze professionali e musicali.