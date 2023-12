Botti di Capodanno, come fare per proteggere gli animali domestici (e non) – Il decalogo dell’Oipa

Con i festeggiamenti di Capodanno alle porte tornano le preoccupazioni dei proprietari di animali per l’esplosione di petardi e fuochi d’artificio. Nonostante diversi Comuni d’Italia abbiano emesso ordinanze per vietare i cosiddetti «botti» per i festeggiamenti, ogni anno si verifica un numero sempre più alto di morti, ferimenti e smarrimenti di cani, gatti, volatili. «Non è raro che gli animali, impauriti, scappino dai giardini e dai cortili perdendosi o finendo investiti. Animali più anziani o cardiopatici possono morire d’infarto. E anche la fauna selvatica, uccelli e animali dei parchi e dei boschi, spaventata dal frastuono e dalle improvvise luci si disorienta schiantandosi contro alberi, muri, vetrate, cavi elettrici o finendo sotto le auto. Anche le “lanterne cinesi”, fatte spesso volare in occasione del Capodanno, possono causare il ferimento e la morte di animali», si legge nel comunicato . Per evitare l’avverarsi di tale situazione, l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha realizzato un decalogo – dal titolo Ogni botto è un’esplosione di paura – dove dà 10 consigli sugli atteggiamenti corretti da rispettare per mettere in sicurezza i propri animali.





Il decalogo