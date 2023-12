Confcommercio Molise: In arrivo i saldi invernali 2024

In arrivo in Molise i saldi invernali 2024. Lo comunica la Confcommercio Molise sui propri canali social specificando che partiranno dal «5 gennaio 2024 con durata di 60 giorni: cari imprenditori e imprenditrici, vi invitiamo a prepararvi al meglio». La stessa organizzazione di categoria ha pubblicato sul proprio sito Internet «le regole di base per Saldi chiari e sicuri, curate da Federazione Moda Italia-Confcommercio: cambi, la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto; Prova dei capi: non c’è obbligo. È rimesso alla discrezionalit

à del negoziante. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale».