Sfilata Babbi Natale ad Agnone: Schiamazzi notturni, intervenuti in mattinata i carabinieri e il servizio del 118 ai bagni pubblici

Questa notte come da programma si e' tenuta la oramai consolidata sfilata dei Babbo Natale. Usanza che viene dal lontano 2004, quando un gruppo di giovani agnonesi con indosso il tipico costume natalizio da Babbo Natale , partirono da Piazza Plebiscito, situata nel centro storico, per poi sfilare per il corso principale di Agnone. La sfilata prevede delle tappe nei vari locali agnonesi.

Anche questa notte molti giovani non hanno mancato l'oramai storico appuntamento per divertirsi e socializzare nel periodo delle feste natalizie.

Ma evidentemente qualcuno ha esagerato. Molti cittadini questa mattina riferiscono schiamazzi notturni e in alcune strade sono stati rinvenuti rifiuti, bottiglie vuote, plastica e brandelli di costumi dei babbi natale.

Questa mattina intorno alle ore otto tra l'altro sono intervenuti i carabinieri di Agnone e l'ambulanza del 118 nei pressi dei bagni pubblici perche' qualcuno ha segnalato la presenza di due giovani all'interno in condizioni non ottimali, ma sembrerebbe di nessuna allarmante gravità. I bagni pubblici al momento sono stati chiusi.