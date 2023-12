Vastogirardi, proclamazione del lutto cittadino per la morte del 40enne Vittorio Cea

Il sindaco di Vastogirardi, Ligino Rosato con ordinanza ha proclamato il lutto cittadino per oggi 30 dicembre per la prematura scomparsa del 40enne Vittorio Cea venuto a mancare il 28 dicembre.

Di seguito l'ordinanza:



"Considerato che il tragico evento ha suscitato unanime e profonda costernazione nella cittadinanza tutta; Considerato che la celebrazione delle esequie funebri si svolgerà in Vastogirardi presso la Chiesa di San Nicola alle ore 11.00;

Ritenuto di interpretare l'unanime sentimento della popolazione proclamando per il giorno 30/12/2023 lutto cittadino come segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore della sua famiglia e della Comunità di Vastogirardi;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,

ORDINA

la proclamazione di lutto cittadino per il giorno 30/12/2023 come sentimento di cordoglio e partecipazione dell'intera cittadinanza.

DISPONE

• l'esposizione della bandiera italiana a mezz'asta e listata a lutto sugli edifici comunali per l'intera giornata del 30/12/2023; • la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio e sul sito web del Comune, nonché la trasmissione della stessa al Prefetto di Isernia ed alla Stazione Carabinieri di San Pietro Avellana;

INVITA

I titolari degli esercizi commerciali a sospendere l'attività contestualmente alla celebrazione del rito funebre e sino alla conclusione dello stesso."



Vastogirardi, lì 29-12-2023