Belmonte del Sannio, aliquota Imu seconda casa invariata. Paglione, minoranza: ogni componente della maggioranza è responsabile

Giunge una nota da parte del consigliere di minoranza del gruppo politico Lista Civica- …..Belmonte il nostro futuro, avvocato Tonino Paglione, il quale passa al setaccio l'operato politico del Sindaco, Errico Borrelli ma esprime anche le sue perplessità sull'agire degli assessori e consiglieri di maggioranza i quali sono sempre allineati alle proposte del sindaco e in aula non esprimono mai il loro parere ma si limitano ad alzare la mano per votare a favore.

Le proposte della minoranza a suo dire, come quella fatta sulla riduzione dell'aliquota Imu sulla seconda casa, non vengono mai prese in considerazione, perciò chi agisce tali comportamenti è direttamente responsabile.

Il distinguo a suo dire tra sindaco , giunta e consiglieri di maggioranza non va fatto, ma le responsabilità sono personali,dei singoli, pertanto se non sarà ridotta l'aliquota IMU sulla seconda casa, i cittadini devono essere informati che ogni componente del consiglio, della giunta e il sindaco sono responsabili.

Di seguito la nota integrale del consigliere di minoranza Tonino Paglione:

30.12.2023 Io sottoscritto Tonino PAGLIONE, in qualità di Consigliere Comunale del comune di Belmonte del Sannio, appartenente al gruppo di minoranza in apice indicato, comunico a codeste Testate giornalistiche la seguente notizia, al fine di essere vagliata e valutata per la pubblicazione nelle pagine del Vostro Quotidiano.

Come la S.V. potrà verificare nell’Albo Pretorio on-line del suddetto Comune, in data 23/12/2023 si è svolto un Consiglio comunale e, tra i numerosi o.d.g., vi era anche la proposta di confermare le aliquote I.M.U. del corrente anno, anche per l’anno 2024. Tanto premesso, io e la Consigliera DI SANTO Noemi (anch’essa appartenente al gruppo di minoranza) abbiamo votato contro; nella circostanza ho anche motivato il voto contrario leggendo un comunicato a tutta l’Assemblea, il cui documento è stato allegato agli atti redatti nella circostanza (può essere visibile sul citato Albo Pretorio). Invito a leggere il contenuto del mentovato documento allegato al fine di non essere ripetitivo, però intendo fare delle precisazioni in merito. **************************

Spesso succede che gli Organi di stampa “personalizzano” l’attività (sia positiva che negativa) di un comune, facendo riferimento solo ed esclusivamente al Sindaco del medesimo ente; in virtù di ciò voglio fare delle precisazioni. In seno ad un’amministrazione comunale, oltre al Sindaco con le sue competenze e responsabilità, vi sono anche altri 2 organi collegiali, ossia la Giunta ed il Consiglio comunale; quindi, nel momento che vi è una delibera di uno di questi due consessi, la responsabilità è di ogni singolo componente che ha votato a favore di un atto sottoposto al loro cospetto. Ho premesso ciò solo per precisare che, nella circostanza della delibera in voce, avendo proposto di ridurre l’aliquota IMU sulla seconda casa, con la ulteriore proposta di rinviare ad un successivo Consiglio comunale la discussione di detto o.d.g.,

HO CONSTATATO CHE TUTTI I CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA, “infischiandosene” DI DETTE PROPOSTE, hanno come di consueto alzato il loro dito indice e votato a favore della proposta a loro presentata. Quello svolto in data 23 u.s. è il quarto Consiglio indetto dall’attuale Amministrazione; in tutte e quattro le assemblee non ho mai visto un Consigliere del gruppo di maggioranza “proferire una parola”, ossia nessuno di loro ha mai chiesto di parlare o chiedere delucidazioni in merito a qualche punto oggetto di votazione

Assurdo!!!!!!!!!!!!!!!! In sintesi, ho fatto le suddette precisazioni (non per difendere il Sindaco –poiché non ne ha bisogno) solo per evidenziare che la responsabilità POLITICA sulla mancata riduzione dell’aliquota IMU sulla seconda casa per l’anno 2024 è solo ed esclusivamente dei Consiglieri del gruppo di maggioranza che hanno votato a favore.

Grazie Il Consigliere Comunale Avv. Tonino PAGLIONE