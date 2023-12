Pompilio Sciulli super commissario liquidatore delle Comunità Montane di tutto il Molise

Il Presidente della regione Molise Francesco Roberti con proprio decreto, ha nominato i Commissari liquidatori delle soppresse Comunità montane in attuazione della DGR 447 a far data dal 1° gennaio 2024 e fino alla data del 30 aprile 2024, salvo che, nelle more, intervenga l'approvazione della legge di riordino della materia".

Sono nello specifico: Carlo Antonio Perrella, Commissario Liquidatore della Comunità Montana “Fortore Molisano”;

- Pompilio Sciulli, Commissario Liquidatore della Comunità Montana “Centro Pentria”;

- Giovancarmine Mancini, Commissario Liquidatore della Comunità Montana “Trigno Medio Biferno”;

- Pompilio Sciulli, Commissario Liquidatore della Comunità Montana “Alto Molise”;

- Pompilio Sciulli, Commissario Liquidatore della Comunità Montana “del Volturno”;

- Pompilio Sciulli, Commissario Liquidatore della Comunità Montana “Sannio”;

- Alessandro Amoroso, Commissario Liquidatore della Comunità Montana “Molise Centrale”;



Percepiranno un compenso lordo mensile di 2 mila euro omnicomprensivo, ad eccezione delle spese occorrenti per le missioni fuori sede che vengono rimborsate a parte, dietro presentazione di documentazione giustificativa che graverà pro quota sui rispettivi bilanci degli enti montani.Il provvedimento di proroga della gestione commissariale,