Chiusa la cucina dell'ospedale di Agnone

Le cucine dell'ospedale del San Francesco Caracciolo sono chiuse dal 22 dicembre il servizio e' stato dato in affidamento alla ditta RI:CA srl che trasporta i pasti , pranzo e cena dalla cucina del P.O Veneziale di Isernia ai presidi di Venafro ed Agnone. Si apprende da una nota della Asrem Acquisizione Beni e Servizi, n. 715 del 22 dicembre 2023. Nelle cucine agnonesi oramai dopo gli ultimi e recenti pensionamenti in organico sono rimasti in servizio solo due operatori, i pensionamenti in organico non sono mai stati coperti. Intanto sparisce un altro servizio e con esso i posti di lavoro.