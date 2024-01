ASREM indice avviso per la stabilizzazione di 54 O.S.S in servizio durante pandemia da Covid 19

Con deliberazione del 3 gennaio 2024 , n8, a firma del direttore generale Asrem Giovanni Di Santo, si indice un avviso pubblico finalizzato alla stabilizzazione di 54 operatori socio sanitari cat Bs . Il criterio di priorità e' quello di reclutare personale che abbia maturato nel SSN almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno tre mesi nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 presso l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise. Finalmente si avvia alla chiusura una lunga vertenza che ha visto gli OSS impegnati in prima persona e con le OOSS, a far valere i propri diritti per l'impegnativo servizio prestato in reparti ad alto rischio.