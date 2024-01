Concorsi PNRR scuola: 102 posti in Molise, scadenza bando 9 gennaio

Sono tanti i precari molisani che in questi giorni stanno presentando la domanda per partecipare al concorso previsto dal PNRR per assicurarsi un posto nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.

Ricordiamo che la domanda di partecipazione può essere presentata su Istanze on Line in un'unica regione (fino alle 23.59 del 9 gennaio) per tutte le tipologie di posto per cui si ha titolo più, eventualmente, per il sostegno nel relativo grado. I posti disponibili su tutto il territorio nazionale saranno 30.216, 20.575 posti per la scuola secondaria (di cui 3.044 di sostegno), 9.641 posti per la scuola dell'infanzia e primaria (di cui 6.071 di sostegno)

In Molise i posti disponibili in totale saranno 102 . Questo il riepilogo regionale per ordine e grado:

COMUNE SOSTEGNO TOT. INFANZIA 3 1 4 PRIMARIA 5 1 6 I GRADO 15 1 16 II GRADO 75 1 76 TOTALE 98 4 102

Questi sono i requisiti per accedere al concorso:



Scuola secondaria:

1. Abilitazione per la specifica classe per la quale si partecipa, oppure

2. Titolo di accesso alla classe di concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022, oppure

3. Titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui 1 nella classe di concorso specifica (per ogni annualità servono almeno 180 gg oppure servizio continuativo dal 1° febbraio agli scrutini)

4. ITP: abilitazione specifica, oppure Diploma che dà accesso alla classe di concorso del tipo B (il titolo rimane valido fino al 31 dicembre 2024).

Infanzia e primaria:

1. laurea in scienze della formazione primaria, oppure

2. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguiti presso gli istituti magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002, in particolare:

• per la scuola primaria: titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002 al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla CM 11 febbraio 1991, n. 27;

• per la scuola dell'infanzia, titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla CM 11 febbraio 1991, n. 27.

Titoli di accesso per il concorso su posto di sostegno

Specializzazione nel sostegno didattico per lo specifico grado, conseguita ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

PROTEO FARE SAPERE e la FLC CGIL MOLISE organizzano corsi di preparazione ai concorsi scuola secondaria, primaria e infanzia. Il percorso prevede 4 incontri in presenza e un corso online sulla piattaforma di Proteo Fare Sapere in 12 moduli didattici sui temi fondamentali e 2 moduli metodologici su Inglese e Informatica.

In allegato, locandina e date del corso.

Gli interessati possono aderire compilando il seguente il seguente modulo https://forms.gle/84xoTBqAzmaSKBCk8, oppure inviare una mail a molise@flcgil.it o molise@proteofaresapere.it

Campobasso, 3 gennaio 2024

FLC CGIL Molise