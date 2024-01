Sanità, il racconto di una donna: "Impossibile fare tampone Covid 19 molecolare in Molise per ricovero programmato fuori regione"

Le difficoltà che si possono incontrare in Sanità pubblica sono infinite. Una donna molisana con un problema di salute importante, operata anni fa fuori dal Molise per un intervento pluri-specialistico in una struttura d'eccellenza della Campania, necessita di un ulteriore ricovero per accertamenti approfonditi sulla patologia iniziale. Pertanto la struttura sanitaria campana fissa l'appuntamento per il ricovero programmato e chiede alla signora di portare con se il risultato di un tampone covid 19 molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti. Qui inizia la ricerca della donna per trovare una struttura molisana del SSN dove potersi recare per eseguire il tampone molecolare richiesto.

Lei racconta: “ho contattato tutte le strutture ospedaliere molisane ma la risposta e' stata sempre la stessa: non eseguiamo tamponi molecolari” e la stessa risposta le è stata data da alcune strutture private prossime al luogo di residenza della paziente in questione.

Insomma fare un test molecolare richiesto da una struttura sanitaria pubblica e' diventato un altro dei tanti problemi della sanità