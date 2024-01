Bolletta dell'acqua di oltre 62mila euro per una anziana del Molise

Giunge in redazione una comunicazione riguardante l'invio da parte del gestore dell'acqua di una bolletta di oltre 62mila euro recapitata ad una anziana donna molisana.

La nota:

"È arrivata pochi minuti fa nello studio legale dove collaboro, copia di una bolletta d'acqua emessa dalla neonata società molisana Grim con sede a Campobasso, di

€ 62.044,94. Avete letto bene: € 62.044 e 94 centesimi. L'utente in questione, non è una azienda multinazionale che imbottiglia acqua minerale ma un'anziana signora che abita da sola nel Molise. Sembrerebbe che la malcapitata utente, appena letta la stratosferica bolletta abbia avuto un malore, anche in considerazione di suoi seri problemi cardiaci. Ovviamente, non si esclude un'azione legale."