Agnone, laboratorio analisi con l'acqua alla gola. Delli Quadri CISL: "Un solo tecnico in servizio,illegittimo"

Giunge una nota dal sindacalista CISL FP, coordinatore delle professioni sanitarie, Bruno Delli Quadri che invita il Direttore Generale Asrem, il Direttore Amministrativo Asrem , il Direttore Sanitario Asrem , Direttore U.O.C. Laboratorio Analisi, il Direttore di Presidio di Isernia-Agnone a prendere urgenti provvedimenti per la nota e oramai insostenibile carenza organica del laboratorio analisi dell' Ospedale Caracciolo di Agnone.

Il sindacalista agnonese fa la conta dei tecnici di laboratorio analisi presenti in servizio a quello che fu un laboratorio ed elenca tutte le criticità dovute a tale carenza e quelle legate alle dimissioni della biologa Marinelli che solo un anno fa, trasferendosi dalla Toscana, aveva preso servizio ad Agnone. Ma evidentemente nonostante i sacrifici e l'abnegazione degli operatori, si è giunti alla ingestibilità di un servizio essenziale per un ospedale definito di area disagiata, che per moltissimi anni ha dato il meglio in tutto il territorio alto molisano e alto vastese. Ma i trasferimenti del personale presso il Veneziale di Isernia, le dimissioni della giovane dirigente, la riduzione dell'orario di apertura, i pensionamenti hanno, come era prevedibile, messo inginocchio un servizio che assicurava prestazioni sanitarie in un territorio delle aree interne.

Delli Quadri esordisce affermando che“ il nuovo anno è partito nel peggiore dei modi vista la presenza in servizio di un solo TLSB , lavoratrice che da sola si è trovata a fronteggiare tutte le attività per soddisfare utenza, esami urgenti dei reparti e manutenzione del P.O.C.T. e delle strumentazioni del laboratorio stesso.” e continua “ dallo scorso 07 Dicembre il Laboratorio Altomolisano non ha più in organico alcun dirigente medico a causa delle dimissioni del Dirigente Biologo Dott.ssa C. Marinelli che si occupava in toto della piattaforma P.O.C.T. Celeretor per la gestione delle verifiche del P.O.C.T. stesso situato nei locali adiacenti il pronto soccorso".

“Tale lavoro ora è gestito a distanza dai Dirigenti medici di Isernia che pretendono l’invio dei dati entro determinati orari che non sempre possono essere rispettati perché ogni giornata ha delle criticità diversa dalle altre.” E qui le sue considerazioni: ”Se qualche Dirigente Medico non si fida delle competenze dei TLSB rimasti presso l’ospedale di Agnone si potrebbe prevedere a rotazione l’invio dei medici stessi nel Laboratorio Altomolisano cosi da poter controllare di persona le apparecchiature del Caracciolo (a proposito le conoscono?) e sostituire nelle mansioni lasciate vacanti dalla Dott.ssa C. Marinelli."

E cosi conclude: La Cisl FP ricorda che con sentenza N° 50 del 03/02/2021 il Tribunale di Teramo, Sez.Lav., è stato dichiarato - illegittimo far lavorare il TLSB in solitudine senza la collaborazione indispensabile del Dirigente di laboratorio che deve rendere fruibile, mediante la sua validazione clinica, i risultati derivanti dalla validazione tecnica; - inoltre è indispensabile la presenza fisica del laureato di laboratorio, nello svolgimento della propria attività lavorativa di certificazione del dato tecnico e di formulazione dei relativi giudizi valutativi e, per l’effetto, è illegittimo prevedere che il tecnico di laboratorio operi da solo, senza la collaborazione del Dirigente Medico, perché di fatto si vedrebbe accollato delle responsabilità che non gli competono…… La Cisl FP invita, ognuno per le proprie competenze, ai dovuti provvedimenti del caso al fine della risoluzione dei problemi sopra esposti atti al benessere psico-fisico dei lavoratori e dare servizi efficienti e in sicurezza all’utenza. Qualora questa organizzazione sindacale non dovesse ravvedere segni tangibili alla risoluzione dei problemi esposti si vedrà costretta a ricorrere alle vie legali come successo in altre Asl.

Il Coordinatore Professioni Sanitarie Molise Bruno DELLI QUADRI