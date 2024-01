Adriano Orlando: Niente di piÃ¹ prezioso dell'amico che sa fare tutto

Avere gli amici è fondamentale. L'amicizia e' un valore fondante nella vita delle persone. Ma l'amico che sa risolvere ogni problema tecnico, idraulico, elettrico, di ristrutturazione, dei riscaldamenti, della tv, diventa un bene raro al mondo.

Lui si chiama Adriano Orlando, un giovane uomo che riesce sempre a sorprenderti. Quando si ha un qualsiasi problema in casa , in ufficio, ma sei convinto che non troverai mai nessuno che saprà risolvere quel determinato problema, finalmente conosci lui, che arriva, supervisiona, prospetta in poche parole la soluzione ma non si perde in eccessive spiegazioni, perche' ti dice : so io come fare, ci penso io, e li tra il credergli e il non credergli, ti affidi.

E' veloce, preciso, ha fantasia e creatività, ha le mani d'oro. Per lunghi periodi sparisce, ma quando promette che ci sarà, improvvisamente lo vedi apparire.

Adriano beata quella donna che ti sposerà!