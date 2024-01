Wish: il film Disney che celebra il potere dei desideri arriva al cinema di Agnone il 13 e 14 gennaio

Non potrebbe esistere un mondo senza sogni, specie se non sono astratti ma a forma di palla e perfidamente custoditi da un re egoista. D’altronde nessuno si può prendere la briga di rubarceli, anche quando prova a proteggerci da una possibile delusione, pensando che la paura di non realizzarli possa trasformarsi in una profonda angoscia. Wish, il nuovo film Disney al TEATRO ITALO ARGENTINO di AGNONE, ci insegna tutto questo, con una storia semplice che va oltre la mera fantasia, riuscendo a render concreto tutto ciò che sembrerebbe irrazionale.

CINEMA TEATRO ITALO ARGENTINO



13 e 14 Gennaio 2024



Orari :



13 Gennaio ore 16.00 e ore 18.00

14 Gennaio ore 16.00 e ore 18.00