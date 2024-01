Ecco l'avviso pubblico dell' Ambito Territoriale Sociale di Agnone avente per oggetto :PROGRAMMA REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2022–2024 - SERVIZI ED AZIONI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA – ANNUALITÀ 2022

https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2024/D/documento---avviso-pubblico-fna-2022_2024_annualit_-2022-jZ3Cel.pdf