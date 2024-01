Fringe Benefit ai dipendenti del Trasporto Pubblico Locale: Siglato accordo tra Uiltrasporti Molise e ATM

È stato firmato questa mattina tra la Uiltrasporti Molise e l'Azienda di Trasporti Molisana (ATM) un accordo per l'applicazione dei Fringe benefit. In particolare, a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato sarà riconosciuto un contributo welfare tra i 100 e i 300 euro.

"Abbiamo proposto l'applicazione di questo strumento - dichiara la Uiltrasporti Molise - e per la prima volta le lavoratrici e i lavoratori dell'azienda potranno ricevere benefici economici. Un modo per valorizzare il lavoro e l'impegno quotidiano di tutti i lavoratori che quotidianamente accrescono con la propria professionalità il valore dell'azienda. Siamo pronti a lavorare per mettere a punto altri accordi anche presso altre aziende che hanno già manifestato interesse alla proposta della Uil, perché riteniamo importante la valorizzazione del personale dipendente per il raggiungimento degli obiettivi aziendali".



