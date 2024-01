"Il pulmino di Schiavi: Un ponte che unisce le comunitÃ  attraverso lo sport ad Agnone

Nelle aree interne dei paesi, il campanilismo radicato crea divisioni e ostacoli allo sviluppo sostenibile. Tuttavia, emergono storie di collaborazione che indicano la strada per contrastare il pericoloso fenomeno dello spopolamento.

Ad Agnone, la Polisportiva Olympia gestisce una storica scuola calcio, fiore all'occhiello molisano, che attrae giovani talenti sia locali che provenienti da fuori regione. Tuttavia, la mancanza di mezzi di trasporto idonei crea difficoltà per i ragazzi provenienti dai paesi limitrofi e da altre regioni.

Ma la storia di collaborazione tra i sindaci di Agnone, Daniele Saia e Schiavi d'Abruzzo, Luciano Piluso è un esempio tangibile di come superare i confini locali possa portare a risultati concreti.

Il sindaco di Schiavi D'Abruzzo, Luciano Piluso, ha dimostrato una generosità significativa mettendo a disposizione un pulmino, gentilmente donato da un imprenditore dell'Alto Vastese. Questo veicolo servirà a trasportare i ragazzi ad Agnone, agevolando la partecipazione alle attività sportive, in particolare alla scuola calcio della Polisportiva Olympia Agnone.

La condivisione dei costi per questo servizio avverrà tra il comune di Schiavi d'Abruzzo e la dirigenza della Polisportiva Olympia che ha espresso gratitudine al sindaco Piluso per la sua generosità e al sindaco di Agnone, Daniele Saia, per la collaborazione costruttiva che ha reso possibile questa iniziativa.

Il pulmino, dotato di nove posti, non sarà solo uno strumento di trasporto per i giovani atleti, ma anche un mezzo per il trasporto di persone in difficoltà, come anziani soli che necessitano di cure sanitarie. Questa multifunzionalità amplia l'impatto positivo del servizio nella comunità.

In attesa di soluzioni più ampie, il pulmino di Schiavi si configura come un ponte sociale e culturale tra comunità, superando le divisioni regionali. Potrebbe fungere da spinta propulsiva per stimolare ulteriori collaborazioni tra l'Alto Vastese e l'Alto Molise, facilitando il trasporto degli studenti verso le scuole agnonesi, la piscina in ristrutturazione, le palestre, e agevolando l'accesso a eventi culturali come rappresentazioni teatrali e proiezioni cinematografiche al teatro Italo Argentino di Agnone.