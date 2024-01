Peronospora, Sottosegretario Niro a convegno con operatori: "Danni ingenti, presto nuovo confronto per studiare soluzioni"

"Abbiamo ascoltato i viticoltori molisani che invocano soluzioni rispetto all'emergenza peronospora. I danni al settore sono ingenti ed è ferma intenzione della Regione di attenzionare la situazione sul piano politico e sotto l'aspetto tecnico".

Lo ha detto il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Vincenzo Niro - delegato dal Presidente Francesco Roberti - intervenuto questa mattina al convegno sul tema organizzato nell'auditorium del Cosib di Termoli.

Al termine degli interventi dei rappresentanti di imprese del settore e organizzazioni di categoria, Niro ha aggiunto: "In attesa del Decreto del Ministero, per il riparto dei primi indennizzi stanziati dal governo, la Regione proseguirà gli incontri con gli operatori, al fine di individuare le strategie e gli strumenti più idonei per affrontare l'emergenza e trovare le soluzioni nel minor tempo possibile. Già dai prossimi giorni si avvierà il percorso di confronto".